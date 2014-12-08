Главная » Защита двигателя » Ford » Focus III 2011 – 2015
Защита картера и КПП Ford Focus III 2011-2015
Производитель:
Россия
Материал:
сталь 2.5 мм
Артикул:
08.2070
Наличие крепежа:
Да
Бренд:
Sheriff
Характеристики:
установка в штатные места
Защита картера двигателя и КПП FORD FOCUS III 2011-
Производитель:
Россия
Материал:
сталь 2 мм
Артикул:
PT.244
Наличие крепежа:
Да
Бренд:
Патриот
Характеристики:
установка в штатные места
Защита картера и КПП Ford Focus III 2011-2018(возможна установка)
Производитель:
Россия
Материал:
сталь 2 мм
Объём двигателя:
все
Артикул:
ALF07.260
Наличие крепежа:
Да
Бренд:
Alfeco
Характеристики:
установка в штатные места
Защита под бампер Ford Focus III 2011-2015(возможна установка)
Производитель:
Польша
Материал:
пластик
Наличие крепежа:
нет
Характеристики:
установка в штатные места
Защита двигателя Ford Focus III 2011-2015 (возможна установка)
Производитель:
Оригинал
Наличие крепежа:
нет
Характеристики:
установка в штатные места
Новые поступления: